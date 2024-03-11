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18:49, 11 марта 2024Россия

В России школьники сняли на видео групповой секс с 11-летней девочкой

В Первоуральске школьники сняли на видео групповой секс с 11-летней девочкой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Первоуральске Свердловской области школьники сняли на видео групповой секс с участием 11-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьница сама позвала восьмиклассников к себе домой. В процессе они сняли видеоролики. Затем одно из видео в телефоне школьника увидела его мать. После этого она обратилась в полицию, потребовав в заявлении наказать девочку и второго школьника.

Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми. Как утверждает Mash, групповым сексом девочка решила поздравить двух парней с 23 февраля.

Ранее 34-летняя жительница Уйского района Челябинской области устроила секс-вечеринку с двумя 15-летними школьниками. Женщина утверждает, что это произошло по взаимному согласию. Помимо того, на вечеринке они употребляли алкоголь.

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      Никита Абрамов
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