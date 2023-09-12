Взрослая россиянка устроила секс-вечеринку с 15-летними школьниками

Ura.ru: жительница Челябинской области занялась сексом с 15-летними школьниками

34-летняя жительница Уйского района Челябинской области устроила секс-вечеринку с двумя 15-летними школьниками. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, на минувших выходных взрослая россиянка и подростки отдыхали в одной компании, употребляя алкоголь. В какой-то момент они решили заняться групповым сексом. Женщина утверждает, что это произошло по взаимному согласию.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас решается вопрос о привлечении жительницы Челябинской области к уголовной ответственности по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет.

В пресс-службе регионального Следственного комитета от комментариев журналистам Ura.ru воздержались.

Ранее в США арестовали 38-летнюю учительницу начальной школы, которая изнасиловала 12-летнего мальчика и домогалась других несовершеннолетних. Женщину обвинили в том, что в 2021 году она пригласила домой малолетнего школьника и занялась с ним сексом. После начала расследования выяснилось, что пострадавших от действий педагога было намного больше.