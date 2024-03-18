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03:31, 18 марта 2024Из жизни

Сотрудник полиции заставил задержанного пить мочу и снял это на видео

Daily Beast: в США сотрудник полиции угрозами заставил задержанного пить мочу
Michael Christian

Michael Christian. Кадр: WJTV 12 News / YouTube

В США сотрудник полиции, заставивший задержанного пить мочу, признал свою вину. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Инцидент произошел в конце декабря в штате Миссисипи. 26-летний патрульный Майкл Кристиан Грин задержал мужчину, подозреваемого в нарушении общественного порядка, и запер в камере в отделении полиции.

Задержанный предупредил сотрудников полиции, что ему нужно в туалет, но его проигнорировали. Тогда он помочился прямо в камере. Когда об этом узнал Грин, он угрозами заставил мужчину слизывать мочу с пола камеры и снял это на видео.

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Вскоре городские власти начали внутреннее расследование, затем Грина уволили. В четверг, 14 марта, он признал свою вину. Ему грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев. Ожидается, что приговор будет вынесен в июне.

Ранее сообщалось, что в Филиппинах полицейские заставили нарушителя карантина, введенного в стране из-за COVID-19, сделать 300 приседаний. На следующий день у мужчины, подвергнутого экзекуции, случился приступ. Врачи не смогли его спасти.

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      Олег Парамонов
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