В Аргентине победу Путина назвали уроком для США и Европы

Аргентинский Аналитик Пачилья: победа Путина на выборах — урок для США и ЕС

Победа Владимира Путина на выборах президента страны стала уроком для США и Европы. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал аргентинский аналитик Алехандро Пачилья.

Он назвал международное влияние победы Владимира Путина фундаментальным. По словам аналитика, «весь мир видит, как народ поддерживает своего лидера через выборы, противостоя ударам правительств Запада».

Пачилья отметил, что Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты традиционно прибегают к ударам и нападкам, когда им не нравится какое-либо правительство. Об этом свидетельствует история, указал собеседник агентства.

Ранее финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен сообщил, что выборы в России были честными и прозрачными, а также были организованы на высшем уровне. Он указал на тот факт, что наблюдателями в России были иностранные гости, приехавшие на фестиваль молодежи в Сочи, которые также оценили высокий уровень выборов.