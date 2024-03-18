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17:45, 18 марта 2024Мир

В ЕС заявили о необходимости впервые начать выпуск военных евробондов

Мишель: ЕС должен выпустить военные евробонды для оплаты милитаризации экономики

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) впервые в истории должен выпустить военные евробонды для оплаты милитаризации экономики. О необходимости начать выпуск еврооблигаций оборонного займа в статье для Euractiv для оплаты милитаризации экономики заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Инвестиции в оборонную промышленность дорогостоящие, но без них мы не сможем расширить наше военное производство», — констатировал он.

Мишель подчеркнул, что Евросоюз должен упростить доступ ВПК к государственному и частному финансированию. Он отметил, что эмиссия военных евробондов позволит получить деньги на закупку сырья или инвестиций в промышленность, что даст толчок укреплению европейской инновационной технологической базы и промышленного потенциала союза.

Глава Евросовета также упомянул, что ЕС необходимо поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности, чтобы дать больше предсказуемости компаниям и мотивировать их на расширение производства оружия.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД ЕС расширили Европейский фонд мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине. По его словам, Венгрия воздержалась при принятии решения.

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      Виктория Кондратьева
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