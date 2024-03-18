В Госдуме заявили о подавленности Берлина высоким уровнем популярности Путина

Депутат Чепа: в Берлине подавлены высоким уровнем популярности Путина

России не стоит как-то реагировать на «глупейшие» заявления властей ФРГ о непризнании результатов прошедших выборов президента страны. В Берлине подавлены результатами голосования, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Они подавлены результатами голосования, они подавлены всенародной поддержкой президента. Они рассчитывали абсолютно на другие результаты… Ради бога, пусть не признают. Нам на эти признания вообще наплевать, кто они такие?» — сказал он.

Ранее заместитель представителя кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не считает прошедшие выборы президента России правомерными, в связи с чем отказывается поздравлять Путина с победой.

Президентские выборы проходили в России в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки всех протоколов УИК действующий глава государства набрал 87,28 процента голосов, Харитонов — 4,31 процента, Даванков — 3,85 процента, а Слуцкий — 3,2 процента.