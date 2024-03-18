В Кремле объяснили рекордную явку на выборах президента России

Песков объяснил рекордную явку на выборах президента России поддержкой Путина

Рекордная в новейшей истории явка на выборы президента России свидетельствует о поддержке действующего главы государства Владимира Путина, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Действительно, рекордная явка — она действительно красноречиво свидетельствует об уровне поддержки президента», — сказал Песков.

Выборы президента России впервые в истории проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. Всего на выборах проголосовали 87 113 127 человек. В России предыдущий рекорд по явке на выборы президента был установлен в 1991 году, когда граждане выбирали президента РСФСР — явка тогда составила 74,66 процента.

По итогам подсчета 99,7 процента протоколов нынешний глава государства Путин лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3 процента), за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» (3,83 процента), четвертое место занимает Леонид Слуцкий (3,21 процента). Соперники Путина уже признали его лидерство на выборах, многие мировые лидеры также поздравили действующего главу государства с победой.