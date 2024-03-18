Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 18 марта 2024Россия

В Кремле объяснили рекордную явку на выборах президента России

Песков объяснил рекордную явку на выборах президента России поддержкой Путина

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Рекордная в новейшей истории явка на выборы президента России свидетельствует о поддержке действующего главы государства Владимира Путина, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Действительно, рекордная явка — она действительно красноречиво свидетельствует об уровне поддержки президента», — сказал Песков.

Выборы президента России впервые в истории проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. Всего на выборах проголосовали 87 113 127 человек. В России предыдущий рекорд по явке на выборы президента был установлен в 1991 году, когда граждане выбирали президента РСФСР — явка тогда составила 74,66 процента.

По итогам подсчета 99,7 процента протоколов нынешний глава государства Путин лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3 процента), за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» (3,83 процента), четвертое место занимает Леонид Слуцкий (3,21 процента). Соперники Путина уже признали его лидерство на выборах, многие мировые лидеры также поздравили действующего главу государства с победой.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      В России рассказали об ошибке ВСУ во время президентских выборов

      Путин отправил венок на прощание с Ширвиндтом

      Раскрыта главная причина инвалидности во всем мире

      В Кремле объяснили слова Путина о создании «санитарной зоны» на Украине

      В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

      Талибы нанесли удары по Пакистану

      На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

      Трамп нанял обвинявшегося в связях с Россией советника

      МИД Франции прокомментировал результаты выборов президента в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше