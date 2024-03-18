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14:09, 18 марта 2024Россия

В Кремле порассуждали о переставшей «чувствовать пульс» России вдове Навального

Песков заявил, что вдова Навального оторвалась от родины и не чувствует ее пульс

Фото: Carsten Koall / Globallookpress.com

Вдова Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлия оторвалась от родины и перестала чувствовать пульс России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, есть много совсем оторвавшихся от России людей. «Навальная все больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины, перестают чувствовать пульс своей страны», — порассуждал он.

Ранее Песков назвал абсолютно хамскими слава вдовы Навального о причастности Кремля к кончине ее супруга.

16 февраля Алексею Навальному стало плохо после прогулки на территории исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла реанимировать заключенного

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      Константин Лысяков
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