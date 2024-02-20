Песков назвал голословными и хамскими обвинения Юлии Навальной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, которая утверждает, что российский лидер Владимир Путин якобы может быть причастен к гибели ее супруга. Представитель Кремля указал, что такие заявления являются голословными.

Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Накануне Юлия Навальная выступила с обращением, в котором заявила, что планирует продолжать дело супруга. Песков при этом отметил, что глава государства этого обращения не видел.

В Кремле ответили на слова Навальной о якобы присутствии в организме ее супруга яда

Во время общения с журналистами Пескова также попросили прокомментировать слова Навальной о том, что тело ее мужа якобы могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда.

Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, то, опять же, это не что иное, как голословные обвинения. Потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены. И в данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить как следует эти слова Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он отметил, что подобные заявления также голословны и ничем не подкреплены, указав также, что «Кремль не занимается этим делом».

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Накануне в Кремле уточняли, что расследование смерти Навального ведется, выполняются все необходимые действия, предусмотренные российским законом. При этом о результатах расследования пока неизвестно, так как следственные действия еще не закончены.

Заявления Запада на тему смерти Навального в России назвали хамскими

МИД Великобритании возложил ответственность за смерть Навального на власти России. На этом фоне Лондон решил рассмотреть возможность введения новых индивидуальных санкций Великобритании против России.

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Введение новых антироссийских санкций из-за смерти Навального допустила также США и Швеция, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России международного расследования его смерти.

В Кремле призывы Борреля отвергли. «Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля», — пояснил Песков. Заявления Запада на тему смерти заключенного ИК-3 в России назвали хамскими. Представитель Кремля отмечал, что подобные высказывания не могут принести вреда Путину, «но не красят тех, кто их делает».

В Кремле считают недопустимыми какие-либо заявления на этот счет до публикации результатов расследования, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он почувствовал себя плохо 16 февраля после прогулки, после чего почти сразу потерял сознание. К нему незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой помощи, однако помочь ему не удалось. По данным источника RT, по предварительным данным, у Навального оторвался тромб. Такую же причину назвал Telegram-канал «112».