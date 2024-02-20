«Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, которая утверждает, что российский лидер Владимир Путин якобы может быть причастен к гибели ее супруга. Представитель Кремля указал, что такие заявления являются голословными.
Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев
Накануне Юлия Навальная выступила с обращением, в котором заявила, что планирует продолжать дело супруга. Песков при этом отметил, что глава государства этого обращения не видел.
В Кремле ответили на слова Навальной о якобы присутствии в организме ее супруга яда
Во время общения с журналистами Пескова также попросили прокомментировать слова Навальной о том, что тело ее мужа якобы могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда.
Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, то, опять же, это не что иное, как голословные обвинения. Потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены. И в данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить как следует эти слова
Он отметил, что подобные заявления также голословны и ничем не подкреплены, указав также, что «Кремль не занимается этим делом».
Накануне в Кремле уточняли, что расследование смерти Навального ведется, выполняются все необходимые действия, предусмотренные российским законом. При этом о результатах расследования пока неизвестно, так как следственные действия еще не закончены.
Заявления Запада на тему смерти Навального в России назвали хамскими
МИД Великобритании возложил ответственность за смерть Навального на власти России. На этом фоне Лондон решил рассмотреть возможность введения новых индивидуальных санкций Великобритании против России.
Введение новых антироссийских санкций из-за смерти Навального допустила также США и Швеция, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России международного расследования его смерти.
В Кремле призывы Борреля отвергли. «Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля», — пояснил Песков. Заявления Запада на тему смерти заключенного ИК-3 в России назвали хамскими. Представитель Кремля отмечал, что подобные высказывания не могут принести вреда Путину, «но не красят тех, кто их делает».
В Кремле считают недопустимыми какие-либо заявления на этот счет до публикации результатов расследования, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он почувствовал себя плохо 16 февраля после прогулки, после чего почти сразу потерял сознание. К нему незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой помощи, однако помочь ему не удалось. По данным источника RT, по предварительным данным, у Навального оторвался тромб. Такую же причину назвал Telegram-канал «112».