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12:50, 20 февраля 2024Россия

В Кремле прокомментировали обвинения вдовы Навального в адрес Путина

Песков заявил о хамских обвинениях вдовы Навального в адрес Путина

Фото: Yves Herman / Reuters

Обвинения Юлии Навальной, вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), в смерти мужа в адрес президента России Владимира Путина выглядят хамскими. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Накануне Юлия Навальная выступила с обращением, в нем она пояснила, что планирует продолжать дело супруга. Песков отметил, что глава государства его не видел.

«Обвинения в том, что тело Алексея Навального не отдают, чтобы скрыть отравление, голословны и ничем не подкреплены», — сказал пресс-секретарь Путина.

До этого Песков рассказал, что Кремль не несет ответственности за передачу тела Навального родственникам.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание.

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      Анна Щербакова
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