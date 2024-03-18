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13:23, 18 марта 2024Россия

В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

Песков: Путин говорил об идее обмена Навального, с которой он согласился

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на заключенных на Западе россиян. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля разъяснил, что Путин говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился. Кто был автором инициативы и на кого предлагалось обменять Навального, Песков не уточнил.

Ранее Путин заявил, что положительно отреагировал на предложение обменять Навального при условии, что тот больше никогда не вернется в Россию. По словам главы государства, он дал согласие на это еще до того, как автор идеи закончил говорить о ней.

О том, что Навального могут включить в многостороннюю сделку по обмену заключенными между Россией и США, в сентябре 2023 года сообщала газета The Wall Street Journal. По информации издания, Москва интересовалась возвращением пожизненно осужденного экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова.

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