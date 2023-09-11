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00:19, 11 сентября 2023Мир

Стало известно о возможном включении Навального в сделку по обмену с США

WSJ: Навального могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) могут включить в многостороннюю сделку по обмену заключенными между Россией и США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица нескольких стран.

В обмен также могут войти арестованный в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, отбывающих срок в РФ за шпионаж. В свою очередь, пишет WSJ, Москва заинтересована в возвращении в Россию экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который осужден пожизненно.

4 августа Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии Алексея Навального по делу о создании экстремистского сообщества. Он отбывает наказание в колонии особого режима.

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    Марина Совина
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