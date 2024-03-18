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19:44, 18 марта 2024Бывший СССР

В Латвии сообщили о депортации четырех участвовавших в выборах россиян

УДГМ Латвии: четырех участвовавших в выборах россиян депортируют из страны

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Латвии заявили о намерениях депортировать четырех россиян, участвовавших в выборах президента РФ на минувших выходных. Об этом сообщило Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве рассказали об «иммиграционном контроле», который был проведен 17 марта. Правоохранители проверили документы у россиян в очереди на избирательный участок в посольстве РФ и задержали 29 человек, у которых истек срок действия вида на жительство (ВНЖ).

«После завершения процедур, инициированных Госпогранслужбой, в ближайшие дни Управление по делам гражданства и миграции выдаст четырем лицам распоряжения о добровольном отъезде, которые предусматривают выезд с территории Латвийской Республики в течение 30 дней», — уточнили в УДГМ Латвии.

Помимо этого у одного россиянина ВНЖ был аннулирован в январе, в связи с чем он обязан покинуть страну до 1 апреля. Еще семь граждан имеют разрешение на пребывание на территории Евросоюза, а остальные 17 ожидают получения вида на жительство.

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Ранее в посольстве России в Риге назвали изъятие латвийских документов у российских избирателей изощренной формой издевательства. В российской дипмиссии заявили, что фиксируются случаи изъятия у избирателей ID-карт с видом на жительство.

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      Екатерина Грищенко
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