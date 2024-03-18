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19:10, 18 марта 2024Силовые структуры

В Москве осудят мужчину за расправу над собутыльником

В Москве будут судить мужчину, забившего собутыльника табуретом до смерти

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд рассмотрит дело 33-летнего мужчины, расправившегося с собутыльником. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным ведомства, днем 30 декабря в квартире дома на Загородном шоссе фигурант выпивал со знакомым, они поссорились. Тогда россиянин схватил табурет и несколько раз ударил оппонента по голове и телу. Потерпевший не выжил.

Было возбуждено дело. Теперь оно передано в суд для рассмотрения. Пока обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее в Москве полиция задержала 24-летнюю местную жительницу, которая перерезала горло 26-летнему приятелю.

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      Екатерина Кашурникова
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