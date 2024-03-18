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13:57, 18 марта 2024Бывший СССР

В Приднестровье назвали терактом атаку на вертолет в Тирасполе

МИД Приднестровья осудил и назвал терактом атаку на вертолет в Тирасполе

Кадр: «Вечный ZOV» / RuTube

Министерство иностранных дел (МИД) непризнанного Приднестровья осудило атаку на военный вертолет в Тирасполе и назвало произошедшее терактом. Об этом сообщает ТАСС.

«Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности», — сообщили в министерстве.

Ранее Следственный комитет (СК) Приднестровья сообщил, что при атаке на воинскую часть, в результате которой был уничтожен вертолет Ми-8МТ, использовался FPV-дрон.

Атака на воинскую часть в Тирасполе произошла 17 марта. Дрон прилетел со стороны Одесской области Украины. Власти Приднестровья возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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