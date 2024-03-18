В Приднестровье назвали терактом атаку на вертолет в Тирасполе

МИД Приднестровья осудил и назвал терактом атаку на вертолет в Тирасполе

Министерство иностранных дел (МИД) непризнанного Приднестровья осудило атаку на военный вертолет в Тирасполе и назвало произошедшее терактом. Об этом сообщает ТАСС.

«Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности», — сообщили в министерстве.

Ранее Следственный комитет (СК) Приднестровья сообщил, что при атаке на воинскую часть, в результате которой был уничтожен вертолет Ми-8МТ, использовался FPV-дрон.

Атака на воинскую часть в Тирасполе произошла 17 марта. Дрон прилетел со стороны Одесской области Украины. Власти Приднестровья возбудили уголовное дело по факту случившегося.