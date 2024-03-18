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13:38, 18 марта 2024Бывший СССР

В Приднестровье раскрыли подробности удара по военному вертолету

СК Приднестровья сообщил, что для удара по военному вертолету применили FPV-дрон

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Следственный комитет (СК) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) раскрыл подробности удара по военному вертолету. В заявлении ведомства говорится, что во время атаки на воинскую часть, в результате которой был уничтожен вертолет Ми-8МТ, применили FPV-дрон.

Отмечается, что будет проведена экспертиза. Она должна установить взрывчатое вещество из беспилотника.

Атака на воинскую часть в Тирасполе произошла 17 марта. Как сообщалось, дрон прилетел со стороны Одесской области Украины. Власти Приднестровья возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Позднее молдавское бюро по реинтеграции непризнанной республики заявило, что этот инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. По итогам контактов с Украиной в Кишиневе объяснили, что «не подтверждают какого-либо нападения», указав, что «военная техника на изображениях находится в нерабочем состоянии уже несколько лет».

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      Кристина Есикова
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