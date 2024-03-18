В России рассказали о возможных параметрах санитарной зоны на Украине

Кошкин: санитарная зона на Украине может углубиться на сотни километров

Российский президент Владимир Путин отчетливо дал понять Западу, что поставки более дальнобойного вооружения на Украину приведут к углублению санитарной зоны на территории государства, заявил эксперт Ассоциации военных политологов и завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Абзацем» он допустил расширение буферной зоны на Украине на сотни километров.

Специалист объяснил, что у России имеется множество способов обеспечения своей безопасности, и углубление санитарной зоны является одним из них. Кошкин добавил, что параметры глубины буферной зоны будут определяться экспертами.

Если сейчас мы говорим о Storm Shadow с дальностью поражения до 300 километров, то это одна глубина буферной зоны. Если Берлин решится на поставку крылатых ракет Taurus с дальностью до 500 километров, то считайте сами Андрей Кошкин военный эксперт

Ранее президент России Владимир Путин допустил углубление буферной зоны вследствие активных обстрелов приграничных регионов РФ украинскими войсками. При этом глава государства подчеркнул, что такое решение будет принято, когда оно будет выглядеть целесообразным.