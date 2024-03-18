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18:15, 18 марта 2024Бывший СССР

В России рассказали о возможных параметрах санитарной зоны на Украине

Кошкин: санитарная зона на Украине может углубиться на сотни километров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин отчетливо дал понять Западу, что поставки более дальнобойного вооружения на Украину приведут к углублению санитарной зоны на территории государства, заявил эксперт Ассоциации военных политологов и завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Абзацем» он допустил расширение буферной зоны на Украине на сотни километров.

Специалист объяснил, что у России имеется множество способов обеспечения своей безопасности, и углубление санитарной зоны является одним из них. Кошкин добавил, что параметры глубины буферной зоны будут определяться экспертами.

Если сейчас мы говорим о Storm Shadow с дальностью поражения до 300 километров, то это одна глубина буферной зоны. Если Берлин решится на поставку крылатых ракет Taurus с дальностью до 500 километров, то считайте сами

Андрей Кошкинвоенный эксперт
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