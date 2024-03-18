В России захотели признать чипы из соседней страны отечественными

Минпромторг России захотел признать белорусские чипы и платы отечественными

Министерство промышленности и торговли России работает над законопроектом, который позволяет считать белорусские чипы, платы и подобные детали отечественными. О том, что ведомство захотело признать продукцию из соседней страны, со ссылкой на документсообщает газета «Ведомости».

Документ с 1 июля 2024 года изменяет критерии для признания продукции произведенной на территории страны российским продуктом. Согласно тексту, документы о белорусском производстве материалов (сырья) и комплектующих (деталей, узлов и агрегатов) и о производственных и технологических операциях приравниваются к выданным в РФ. Как отметили в Минпромторге, белорусские материалы и комплектующие могут признаваться отечественными при условии выполнения в России не менее 20 процентов объема работы. Это позволит использовать совместные разработки в отечественной продукции.

По словам аналитика Алексея Бойко, в России отсутствует механизм проверки происхождения материалов и компонентов, которые будут ввозиться под видом белорусских. Возможные поставки китайских комплектующих плохо скажутся на технологической независимости отрасли, отметил он.

В ходе совещания по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности президент Владимир Путин заявил, что российские компании успешно заменяют продукцию брендов, которые ушли из страны. Многие из них освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные компании, объяснил он и привел в пример производителей авиатехники, машин и фармацевтические компании.