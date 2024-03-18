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20:03, 18 марта 2024Наука и техника

В США испытают дрон нового поколения Ghost X

Армия США испытает дрон нового поколения Ghost X с компьютерным зрением

Фото: Anduril

Армия США продолжает испытания беспилотного летательного аппарата нового поколения Ghost X в рамках проекта Convergence — Capstone 4. Преимуществом аппарата стала расширенная автономность, пишет Army Recognition.

Отмечается, что один оператор может собрать и подготовить Ghost X к использованию менее чем за две минуты. Также разработанный компанией Anduril дрон продемонстрировал способность выполнять задачи в сложных погодных условиях.

«Оснащенный бортовыми вычислительными системами и алгоритмами компьютерного зрения, беспилотник автономно обнаруживает, классифицирует и отслеживает интересующие объекты, разумно ориентируясь на местности и в воздушном пространстве. Такая автономность имеет решающее значение для тактических операций, где скорость и точность информации могут изменить ход боевых действий», — говорится в материале.

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Дальность действия аппарата составляет 25 километров, а максимальная продолжительность полета — 75 минут. Аппарат весом 25 килограммов может нести до девяти килограммов полезной нагрузки.

В феврале американская компания General Atomics Aeronautical Systems показала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат XQ-67A. Дрон создали в рамках программы Off-Board Sensing Station, предусматривающей размещение на ведомом беспилотнике разнообразных датчиков ведущего самолета.

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      Даниил Иринин
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