В США назвали глупостью оказание помощи Украине

Миллиардер Сакс: для США глупо оказывать помощь Украине из-за размера госдолга

Для США глупо оказывать финансовую помощь Украине из-за размеров собственного государственного долга. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X.

Сакс прокомментировал продолжающееся обсуждение пакета помощи США Украине. По его мнению, американское правительство должно исключительно продавать оружие своим союзникам.

«Украина разорена, коррумпирована и навсегда останется зависимой от Америки, если мы это позволим. Это действительно глупое обязательство для страны с долгом в 34 триллиона долларов», — написал бизнесмен. Он добавил, что союзники США не должны получать слишком выгодных условий от Вашингтона.

Ранее сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс предложил ограничить поставки оружия Украине при невыполнении ряда норм. Он также призвал обязать власти США ежемесячно представлять доклад об использовании оружия, переданного ВСУ.