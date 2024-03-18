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16:30, 18 марта 2024Мир

В США заявили о меньшем получении разведданных о России при победе Трампа

Экс-офицер ЦРУ Полимеропулос: Трамп будет получать меньше разведданных о России

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

США в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах будут получать меньше разведданных о России, что станет преимуществом Москвы. Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос, сообщает газета The Giardian.

«Трамп почти наверняка политизирует разведывательное сообщество путем исполнения обещания назначить крайне правых людей. (...) Если Трамп выиграет, забудьте о предоставлении нам какой-либо значимой информации, например, о России со стороны британцев и французов», — рассказал аналитик.

Полимеропулос также подчеркнул, что возможная победа Трампа осложнит отношения США с союзниками по НАТО. Их недоверие вызывает гипотетическое назначение соратников экс-президента из числа правых популистов. «Трамп ужасно недооценивает [президента России Владимира] Путина», — заключил он.

Ранее Трамп нанял советником своего предвыборного штаба обвиняемого в связях с Россией Пола Манафорта. В его задачи будет входить подготовка Республиканской партии в конвенту в июле, когда Трамп будет номинирован кандидатом на выборы, а также сбор средств.

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      Максим Габриелян
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