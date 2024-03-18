Врач развеяла один популярный миф о яйцах

Гастроэнтеролог Тимощенко: яичная скорлупа не поможет восполнить дефицит кальция

Яичная скорлупа не поможет восполнить дефицит кальция, более того ее употребление может представлять опасность для здоровья, предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Популярный миф она развеяла в беседе с News.ru.

Тимощенко рассказала, что раньше детям, беременным и кормящим женщинам часто рекомендовали есть измельченную яичную скорлупу для восполнения дефицита кальция. Сейчас, по словам врача, такой способ считается неэффективным, поскольку в скорлупе содержится карбонат кальция, который усваивается в организме хуже, чем кальций цитрат.

Кроме того, продолжила Тимощенко, употребление в пищу яичной скорлупы увеличивает риск развития инфекций из-за недостаточной обработки продукта. По этой же причине врач рекомендовала не есть и сырые яйца. Она добавила, что существуют другие более эффективные и безопасные способы восполнить дефицит кальция — молочные продукты, такие как твердые сорта сыра, а также биологически активные добавки.

Ранее гастроэнтеролог Кристофер Дамман рассказал, что соленая пища может изменять состав кишечного микробиома и тем самым увеличить риск опасных заболеваний. Кроме того, соль повышает риск развития воспалений и снижает эластичность сосудов, предупредил врач.