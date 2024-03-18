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16:34, 18 марта 2024Забота о себе

Врач развеяла один популярный миф о яйцах

Гастроэнтеролог Тимощенко: яичная скорлупа не поможет восполнить дефицит кальция

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Яичная скорлупа не поможет восполнить дефицит кальция, более того ее употребление может представлять опасность для здоровья, предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Популярный миф она развеяла в беседе с News.ru.

Тимощенко рассказала, что раньше детям, беременным и кормящим женщинам часто рекомендовали есть измельченную яичную скорлупу для восполнения дефицита кальция. Сейчас, по словам врача, такой способ считается неэффективным, поскольку в скорлупе содержится карбонат кальция, который усваивается в организме хуже, чем кальций цитрат.

Кроме того, продолжила Тимощенко, употребление в пищу яичной скорлупы увеличивает риск развития инфекций из-за недостаточной обработки продукта. По этой же причине врач рекомендовала не есть и сырые яйца. Она добавила, что существуют другие более эффективные и безопасные способы восполнить дефицит кальция — молочные продукты, такие как твердые сорта сыра, а также биологически активные добавки.

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      Екатерина Улитина
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