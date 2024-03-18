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15:08, 18 марта 2024Путешествия

Вышедший на пенсию пилот арендовал Airbus и отвез 112 друзей на Гавайи

BI: пилот в честь выхода на пенсию арендовал Airbus и отвез друзей на Гавайи

Фото: Lauren Ostrout / Unsplash

64-летний пилот в честь выхода на пенсию потратил годовую зарплату на аренду Airbus и отвез 112 человек, среди которых были друзья и члены семьи, на Гавайи. Подробностями истории поделилось издание Business Insider (BI).

По данным источника, последний раз Кейт Розенкранц, который 33 года сотрудничал с Delta Air Lines, сел за штурвал самолета 28 февраля. Он решил отпраздновать выход на пенсию совместной поездкой с близкими на Гавайи и для этого арендовал у авиакомпании целый пассажирский самолет.

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Как пишет BI, Розенкранц собрал на борту людей из разных этапов своей жизни: от начальной школы, колледжа и службы в военно-воздушных силах до сотрудников Delta и соседей. Пилот рассказал журналистам, что эта идея пришла ему в голову в октябре 2022 года, поскольку пандемия прервала выход на пенсию многих его коллег.

Розенкранц также признался, что поездка стоила ему годовой зарплаты, но добавил, что невозможно определить цену «на что-то настолько значительное».

Ранее пилот, праздновавший свой последний полет, врезался крылом в пожарную машину после благополучной посадки. Хотя повреждение крыла оказалось незначительным, борт временно отстранили от выполнения рейсов.

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      Марина Черняк
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