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14:16, 18 марта 2024Наука и техника

Microsoft нашла новый способ привлечь пользователей к Windows 11

CNET: Microsoft сделала ИИ GPT-4 Turbo бесплатным для пользователей Windows 11

Фото: sdx15 / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft предложила владельцам ПК на базе Windows 11 бесплатно воспользоваться мощной моделью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание CNET.

По словам журналистов медиа, таким образом в компании нашли новый способ привлечь потребителей к актуальной ОС. В Windows 11 модель GPT-4 Turbo будет доступна пользователям бесплатно. На основе этой модели от OpenAI также базируется платный инструмент Copilot Pro.

«Для бесплатных пользователей Copilot GPT-4 Turbo теперь обеспечит новый опыт», — заявил генеральный директор Microsoft по рекламе и веб-сервисам Михаил Парахин. Платные пользователи Copilot Pro также смогут переключаться между моделями в творческом режиме.

Модель GPT-4 Turbo была обучена на данных, актуальных до апреля 2023 года. Она также может преобразовывать текст в речь, а контекстное окно модели может принимать до 128 тысяч токенов — максимальное количество, поддерживаемое в данной версии GPT. «Чем больше токенов может принять модель, тем больше текста пользователь может ввести», — объяснили журналисты.

Ранее компания Microsoft объявила о скором прекращении поддержки версии Windows 10 21H2. Техническая поддержка ОС будет прекращена 11 июня 2024 года.

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      Андрей Ставицкий
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