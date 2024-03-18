Microsoft нашла новый способ привлечь пользователей к Windows 11

CNET: Microsoft сделала ИИ GPT-4 Turbo бесплатным для пользователей Windows 11

Корпорация Microsoft предложила владельцам ПК на базе Windows 11 бесплатно воспользоваться мощной моделью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание CNET.

По словам журналистов медиа, таким образом в компании нашли новый способ привлечь потребителей к актуальной ОС. В Windows 11 модель GPT-4 Turbo будет доступна пользователям бесплатно. На основе этой модели от OpenAI также базируется платный инструмент Copilot Pro.

«Для бесплатных пользователей Copilot GPT-4 Turbo теперь обеспечит новый опыт», — заявил генеральный директор Microsoft по рекламе и веб-сервисам Михаил Парахин. Платные пользователи Copilot Pro также смогут переключаться между моделями в творческом режиме.

Модель GPT-4 Turbo была обучена на данных, актуальных до апреля 2023 года. Она также может преобразовывать текст в речь, а контекстное окно модели может принимать до 128 тысяч токенов — максимальное количество, поддерживаемое в данной версии GPT. «Чем больше токенов может принять модель, тем больше текста пользователь может ввести», — объяснили журналисты.

Ранее компания Microsoft объявила о скором прекращении поддержки версии Windows 10 21H2. Техническая поддержка ОС будет прекращена 11 июня 2024 года.