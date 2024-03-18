Раскрыта главная причина инвалидности во всем мире

The Lancet Neurology: неврологические болезни связаны с инвалидностью

Ученые раскрыли, что главной причиной плохого здоровья и инвалидности во всем мире являются неврологические заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

Согласно новому крупному анализу Глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска (GBD) 2021, в 2021 году 3,4 миллиарда человек испытали заболевания нервной системы. Сюда относятся инсульт, болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, а также менингит, чья частота возросла из-за роста и старения населения и воздействия факторов окружающей среды и образа жизни.

Во всем мире общее количество инвалидностей, болезней и преждевременных уходов из жизни, связанных с неврологическими заболеваниями, увеличилось на 18 процентов за последний 31 год, увеличившись примерно с 375 миллионов лет здоровой жизни, потерянных в 1990 году, до 443 миллионов лет в 2021-м.

Наиболее распространенными неврологическими расстройствами в 2021 году стали головные боли напряжения (около два миллиарда случаев) и мигрени (около 1,1 миллиарда случаев). Диабетическая невропатия является самым быстрорастущим неврологическим заболеванием, и с 1990 года число страдающих от нее людей увеличилось более чем в три раза, достигнув 206 миллионов в 2021 году.

Нарушения развития нервной системы и неврологические состояния у детей ответственны за почти пятую часть (18 процентов) всех случаев в 2021 году, что составит 80 миллионов лет здоровой жизни, потерянных во всем мире.