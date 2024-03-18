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18:17, 18 марта 2024Спорт

Ягудин описал эмоции Валиевой после допросов в CAS

Алексей Ягудин рассказал о слезах фигуристки Валиевой за сутки до вердикта CAS
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой описал эмоции фигуристки Камилы Валиевой после допросов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ягудин рассказал, что общался со спортсменкой за сутки до оглашения вердикта, и она рассказывала ему, как проходили допросы. «До слез, понятно, вся эта ситуация. Я понимал, что это какая-то нескончаемая внутренняя боль, это тупик», — заявил он.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото.

Спортсменку лишили золота за победу в командном турнире на Играх-2022 в составе российской сборной, в результате чего команда получила бронзу. Также Валиева осталась без титулов чемпионки России и Европы.

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      Анастасия Борисова
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