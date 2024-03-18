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09:56, 18 марта 2024Россия

Женщина прикурила от Вечного огня в центре российского города

Женщина в неадекватном состоянии прикурила от Вечного огня в центре Краснодара

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Женщина в неадекватном состоянии прикурила от Вечного огня в центре Краснодара. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, россиянка рано утром шла по улице Северной, а затем подошла к мемориалу и прикурила.

Она также скинула в Вечный огонь венок, а после легла возле него. Прохожие пытались остановить ее, однако это не помогло.

Ранее сообщалось, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить из России детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей. Им также был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали двух подростков, игравших в снежки вблизи мемориала. Несовершеннолетние забросали пламя снегом.

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      Анна Щербакова
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