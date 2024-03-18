Женщина прикурила от Вечного огня в центре российского города
Женщина в неадекватном состоянии прикурила от Вечного огня в центре Краснодара
Женщина в неадекватном состоянии прикурила от Вечного огня в центре Краснодара. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
По данным издания, россиянка рано утром шла по улице Северной, а затем подошла к мемориалу и прикурила.
Она также скинула в Вечный огонь венок, а после легла возле него. Прохожие пытались остановить ее, однако это не помогло.
Ранее сообщалось, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить из России детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей. Им также был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали двух подростков, игравших в снежки вблизи мемориала. Несовершеннолетние забросали пламя снегом.