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09:51, 19 марта 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум пришла на день рождения Пэрис Хилтон в откровенном наряде

Модель Хайди Клум пришла на вечеринку в кружевном платье с глубоким декольте
Хайди Клум

Хайди Клум. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум пришла на день рождения певицы Пэрис Хилтон в откровенном наряде. Соответствующие фото появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость пришла на вечеринку в черном кружевном платье с перьями на рукавах. Наряд был украшен несколькими глубокими вырезами в области спины и декольте.

При этом знаменитость сделала укладку на светлых распущенных волосах и нанесла макияж с акцентом на глаза. В качестве украшений она выбрала массивные серьги.

Ранее Клум снялась в прозрачном платье для Glamour. Знаменитость позировала перед фотографом в прозрачном платье люксового бренда David Koma, отказавшись при этом от бюстгальтера.

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      Екатерина Ештокина
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