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06:48, 19 марта 2024Мир

Американские эксперты оценили высокую поддержку Путина россиянами

Эксперты из США отметили высокую явку на выборах и поддержку Путина россиянами
СюжетВыборы президента России 2024
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Явка на президентских выборах в России оказалась выше ожидаемой. У избранного российского президента Владимира Путина имеется сильная внутренняя поддержка, рассказали РИА Новости американские эксперты.

«На этих выборах Путин не только набрал на 6 процентов больше голосов, чем ему предсказывали по опросам, но и явка избирателей оказалась на 6 процентов выше ожидаемой», — указал профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро.

По его словам, позиции Владимира Путина выглядят более сильными, особенно в сравнении с украинским руководством. Оно и вовсе решило не проводить выборы президента в 2024 году.

Существует сильная внутренняя база поддержки Путина, которая отражена в этих результатах, считает так главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров. Он уточнил, что популярность Путина в РФ исходит из-за успешной адаптации к американским санкциям и усиления торговых связей с БРИКС. Глава России также эффективно защищает интересы безопасности, в частности, когда речь идет о конфликте на Украине.

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.

18 марта Владимир Путин встретился с кандидатами в президенты России — вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и представителем КПРФ Николаем Харитоновым. По словам Путина, все кандидаты прошли в ходе избирательной кампании свой путь.

Ранее румынский публицист Ион Кристою заявил, что россияне, которые проголосовали на выборах президента в подавляющем большинстве за Владимира Путина, выразили поддержку спецоперации на Украине.

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      Марина Совина
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