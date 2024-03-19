В Белгородской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Гладков: семь человек не могут вывезти из села Козинки из-за обстрелов ВСУ

Власти Белгородской области не могут вывезти семь человек из села Козинки из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, сложная ситуация сложилась в селе Козинки. «Там семь человек готовы к выезду в безопасные места, но к ним затруднен подъезд, потому что идет постоянный обстрел. Сейчас они находятся в собственных укрытиях», — подчеркнул глава региона.

Гладков добавил, что 20 человек отказываются покидать свои дома в селе.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).