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22:58, 19 марта 2024Россия

В Белгородской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Гладков: семь человек не могут вывезти из села Козинки из-за обстрелов ВСУ
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Белгородской области не могут вывезти семь человек из села Козинки из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, сложная ситуация сложилась в селе Козинки. «Там семь человек готовы к выезду в безопасные места, но к ним затруднен подъезд, потому что идет постоянный обстрел. Сейчас они находятся в собственных укрытиях», — подчеркнул глава региона.

Гладков добавил, что 20 человек отказываются покидать свои дома в селе.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

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      Марина Совина
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