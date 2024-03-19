Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ умер в возрасте 52 лет

Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ Крис Саймон умер в возрасте 52 лет

Бывший хоккеист московского «Динамо» Крис Саймон умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

«Он сыграл всего 9 игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы», — говорится в сообщении.

Помимо «Динамо», Саймон выступал в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург», Он также стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

Саймон завершил карьеру в 2014 году по состоянию здоровья. Канадец прославился участием в драках.

