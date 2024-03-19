Трамп пообещал депортировать принца Гарри в случае переизбрания

Трамп пообещал депортировать принца Гарри из США в случае своего переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания депортирует из страны принца Гарри за сокрытие информации об употреблении наркотиков при получении вида на жительство в США. Это заявление он сделал в интервью телеканалу GB News.

«Нам придется посмотреть, знают ли они [власти США] что-то о наркотиках, и если он [принц Гарри] солгал, им придется принять соответствующие меры», — заявил экс-президент.

8 марта стало известно, что в США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за раскрытия фактов употребления им наркотических веществ. В употреблении наркотиков принц признался в своих мемуарах Spare («Запасной»). Это признание может указывать на то, что принц Гарри лгал при получении вида на жительство США. Если обман будет доказан, то он может стать основанием для депортации.

