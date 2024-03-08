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11:40, 8 марта 2024Из жизни

Принцу Гарри пригрозили лишением визы США из-за мемуаров

The Sun: американская виза принца Гарри может быть аннулирована из-за наркотиков

Фото: Nick Didlick / AP

В США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за раскрытия фактов употребления наркотиков. Об этом сообщает таблоид The Sun.

В своих мемуарах Spare принц Гарри рассказал, что употреблял разные запрещенные вещества. Представители американского фонда «Наследие» заявили, что признание может говорить о том, что принц Гарри лгал при получении вида на жительство, что может стать основанием для выдворения его из США.

Также юрист фонда «Наследие» Сэмюэл Дьюи обвинил правительство США в «особом обращении со знаменитостями», приезжающими в страну. Представители администрации Байдена отвергли эти обвинения.

Spare («Запасной») — мемуары принца Гарри, герцога Сассекского, опубликованные 10 января 2023 года. В книге он, в частности, рассказал, что принимал наркотики после смерти своей матери принцессы Дианы.

В конце февраля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что принц Гарри предал память бывшей королевы Великобритании Елизаветы II рассказами о королевской семье. Также Трамп отметил, что принц Гарри, возможно, совершил нарушения в процессе получения визы, и подчеркнул, что не станет защищать его.

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      Андрей Ставицкий
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