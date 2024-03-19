Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

Актер Джейк Джилленхол заявил, что для него было бы честью сыграть Бэтмена

Американский актер Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть супергероя Бэтмена в перезапущенной киновселенной DC. Этим он поделился в интервью Screen Rant.

Актер отметил, что такие роли, как Бэтмен — это классика. Он подчеркнул, что для него было бы большой честью сыграть персонажа. «Роль, в которой себя уже попробовало такое количество актеров, всегда пугает. Однако да, это была бы честь. Такие роли — это классика», — сказал он.

Ранее голливудский актер и режиссер Дэнни Де Вито заявил, что готов вернуться к роли противника Бэтмена Пингвина. Актер исполнил роль суперзлодея в картине «Бэтмэн возвращается» (Batman Returns, 1992) Тима Бертона.