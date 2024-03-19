Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:55, 19 марта 2024Экономика

Европе спрогнозировали резкое падение цен на газ

Fitch: цены на газ в Европе могут упасть более чем на 20 % в 2024 году
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В 2024 году биржевые цены на природный газ в Европе могут резко упасть и снизиться более чем на 20 процентов в сравнении со средним показателем 2023-го. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно ожиданиям экспертов, в этом году средние цены на газ на крупнейшем европейском хабе — нидерландском TTF — составят 353 доллара за тысячу кубометров. Для сравнения, в прошлом году котировки находились на уровне в 459 долларов. Таким образом, в 2024 году средние цены на газ в Европе могут упасть на 106 долларов за тысячу кубометров.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Эксперты понизили свой предыдущий прогноз цен на газ в Европе на 70,6 доллара. Прошлая оценка подразумевала показатель на уровне в 423,6 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, прогноз был пересмотрен в сторону снижения цены на 17 процентов. В качестве одних из главных причин изменения оценки эксперты назвали слабый спрос на газ в регионе и высокий уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ).

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы сообщило о падении запасов топлива в местных ПХГ ниже отметки в 60 процентов. При этом ближе к середине марта 2024 года уровень резервов превышал среднее значение на те же даты за последние пять лет на 17 процентных пунктов и являлся рекордным как минимум с 2011-го.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД сочли фобией отказ ФРГ называть Путина президентом в документах. Как Запад отреагировал на итоги выборов в России?

      Один вид недвижимости в российских столицах подешевел

      В Европе придумали способ снизить спрос на зерно из России

      Знаменитый маньяк Бикини-киллер рассказал о своем главном сожалении

      Адвоката Трампа арестовали по делу о выборах 2020 года

      Врачи раскрыли способ не переедать

      Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

      Байден задумал новый формат по сдерживанию Китая в Азии

      Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом

      Аэропорт Сочи запросил для себя особый режим полетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше