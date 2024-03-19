Европе спрогнозировали резкое падение цен на газ

Fitch: цены на газ в Европе могут упасть более чем на 20 % в 2024 году

В 2024 году биржевые цены на природный газ в Европе могут резко упасть и снизиться более чем на 20 процентов в сравнении со средним показателем 2023-го. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно ожиданиям экспертов, в этом году средние цены на газ на крупнейшем европейском хабе — нидерландском TTF — составят 353 доллара за тысячу кубометров. Для сравнения, в прошлом году котировки находились на уровне в 459 долларов. Таким образом, в 2024 году средние цены на газ в Европе могут упасть на 106 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты понизили свой предыдущий прогноз цен на газ в Европе на 70,6 доллара. Прошлая оценка подразумевала показатель на уровне в 423,6 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, прогноз был пересмотрен в сторону снижения цены на 17 процентов. В качестве одних из главных причин изменения оценки эксперты назвали слабый спрос на газ в регионе и высокий уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ).

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы сообщило о падении запасов топлива в местных ПХГ ниже отметки в 60 процентов. При этом ближе к середине марта 2024 года уровень резервов превышал среднее значение на те же даты за последние пять лет на 17 процентных пунктов и являлся рекордным как минимум с 2011-го.