В iPhone появится ИИ-модель от Google

Bloomberg: в смартфонах Apple появится ИИ-модель Gemini от Google

Компании Apple и Google обсуждают интеграцию модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini в iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман заявил, что об этом ему рассказали знакомые с ситуацией источники. По их информации, два IT-гиганта готовят сделку, которая «встряхнет индустрию искусственного интеллекта».

Если соглашение будет достигнуто, то в операционной системе iPhone появится модель Gemini — она будет интегрирована с будущими сервисами Apple. Новые функции могут появиться уже в этом году, после выхода iOS 18. Также недавно корпорация Тима Кука обсуждала вопрос моделей ИИ с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT.

По мнению Гурмана, присутствие Gemini на iPhone даст Google значительное преимущество на рынке сервисов, связанных с ИИ. Также это может говорить о том, что Apple не очень хорошо продвигается в плане изучения и разработки инструментов искусственного интеллекта. Представители Apple и Google отказались от комментариев Bloomberg.

В конце февраля корпорация Google анонсировала появление на Android новых функций, связанных с искусственным интеллектом. В том числе на смартфонах появится модель Gemini.