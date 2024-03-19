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09:59, 19 марта 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии собралась подать в суд на президента Молдавии из-за клеветы

Глава Гагаузии Гуцул подаст в суд на президента Молдавии Санду из-за клеветы
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что собирается подать в суд на президента Молдавии Майю Санду из-за клеветы, якобы высказанной в ее адрес. Ее цитирует РИА Новости.

Ранее Санду отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства страны, высказавшись, что «человеку, работающему на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и Гагаузской автономии, нечего искать в правительстве страны».

Гуцул увидела в этих словах дискриминационные нападки на Гагаузию и ее жителей. «Ее заявления оскорбляют всех гагаузов: как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов на выборах башкана год назад. Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей», — заявила лидер автономии. Гуцул категорически отвергла обвинения.

Она отметила, что ее юристы уже готовят иск по защите чести и достоинства, пояснив, что подобными словами Санду «перешла все границы». «Я требую у нее ответа перед законом. Надеемся, что пока еще президент найдет в себе смелость не прятаться за неприкосновенностью и ответить за свои слова», — добавила глава Гагаузии.

В прошлом году после вступления Гуцул в свою должность Санду также обвинила ее в связях с преступной группировкой.

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      Антон Похиляк
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