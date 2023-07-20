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18:52, 20 июля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии обвинила главу Гагаузии в связях с преступной группировкой

Президент Молдавии Санду обвинила главу Гагаузии Гуцул в связях с преступной группировкой

Фото: Carl Court / Getty Images

Президент Молдавии Майя Санду обвинила новую главу автономии Гагаузия Евгению Гуцул в связях с преступной группировкой. Этим она объяснила нежелание приехать в регион на инаугурацию Гуцул, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Не поехала, потому что не думаю, что правильно идти на церемонию вступления в должность человека, которого в ходе избирательной кампании поддерживала преступная группировка», — сказала Санду.

Она также заявила, что сочла неверным посетить вступление в должность Гуцул и потому, что новая глава Гагаузии состоит в запрещенной в Молдавии партии.

В середине июня 2023 года Конституционный суд республики признал незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор». Суд постановил удовлетворить запрос правительства страны и запретить деятельность объединения.

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    Алевтина Запольская
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