Глава Пентагона пообещал помочь Киеву фразой «США не позволят Украине пасть»

Глава Пентагона Остин: США предоставят ресурсы и не позволят Украине пасть

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставит Киеву столько помощи, сколько необходимо, чтобы не дать Украине пасть. Видео с соответствующим обращением Минобороны США разместили на своем официальном сайте.

«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — отметил глава Пентагона.