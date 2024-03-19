Глава Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине

Глава Пентагона Остин: видим серию дополнительных приобретений российских сил

Пентагон видит серию дополнительных приобретений российских сил на Украине. О продвижении Вооруженных сил России заявил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

«Мы видим серию дополнительных приобретений», — сказал он. Американский министр добавил, что оптимистично настроен на поддержку в Конгрессе США нового запроса Белого дома о помощи Киеву.

По его словам, предсказать результат законотворческой работы невозможно, но в администрации президента США рассчитывают на подвижки в этом вопросе.

Ранее глава Министерства обороны США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву столько помощи, сколько необходимо, чтобы не дать Украине пасть.