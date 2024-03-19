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21:21, 19 марта 2024Мир

В Италии арестовали нападавшего на мигрантов украинца

В Италии арестовали 16-летнего украинца, нападавшего на мигрантов

Фото: Claudia Greco / Reuters

Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил источник, подозреваемый выбирал жертв на основе «географической принадлежности». Как уточнили в полиции, в двух случаях ими стали уроженцы Шри-Ланки. Перед атакой подросток показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди.

Нападения украинец также совершил в марте. 5 марта он предположительно разбил окна нескольких машин и предпринял попытки кражи. 9 марта украинец напал на пассажира метро. На предоставленных полицией видео высокий мужчина в камуфляжных штанах преследует другого человека на станции и избивает его у турникетов.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Италию по морю прибыло 100 тысяч мигрантов.

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      Марина Совина
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