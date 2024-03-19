Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:17, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая получила гражданство России

Телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная телеведущая Регина Тодоренко, родившаяся на Украине, получила российское гражданство. Об этом сообщает KP.RU.

«На днях Регина Тодоренко все-таки получила гражданство Российской Федерации», — говорится в сообщении издания.

Ранее эстрадная певица Любовь Успенская рассказала, что также получила российское гражданство. Артистка призналась, что уже успела отпраздновать это событие. «Счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», — поделилась Успенская.

Регина Тодоренко — украинская и российская телеведущая, блогерша, певица, актриса дубляжа. Известна как ведущая передачи «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!». Она родилась в Одессе. Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. В 2018 году у супругов родился сын Михаил, в 2022 году — сын Мирослав.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      США запланировали увеличение добычи сланцевой нефти

      В российском госпитале у 21-летнего добровольца трижды не заметили пулю в ноге

      Селин Дион рассказала о жизни с постоянными болями

      Губернатор сообщил о полном отсутствии электроснабжения в Грайвороне

      Гладков раскрыл подробности о пострадавших при обстреле ВСУ Белгородского района

      Глава МОК оценил возможный бойкот Россией Олимпийских игр-2024

      Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ

      Россиянин захотел сэкономить на туре в Таиланд и лишился свыше 300 тысяч рублей

      Названа стоимость самого дорогого дома в Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше