Известная телеведущая получила гражданство России

Телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России

Известная телеведущая Регина Тодоренко, родившаяся на Украине, получила российское гражданство. Об этом сообщает KP.RU.

«На днях Регина Тодоренко все-таки получила гражданство Российской Федерации», — говорится в сообщении издания.

Ранее эстрадная певица Любовь Успенская рассказала, что также получила российское гражданство. Артистка призналась, что уже успела отпраздновать это событие. «Счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», — поделилась Успенская.

Регина Тодоренко — украинская и российская телеведущая, блогерша, певица, актриса дубляжа. Известна как ведущая передачи «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!». Она родилась в Одессе. Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. В 2018 году у супругов родился сын Михаил, в 2022 году — сын Мирослав.