Известный критик назвал решение Леонтьева уйти со сцены правильным

Критик Соседов назвал правильным решение Леонтьева завершить карьеру

Известный музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на решение народного артиста России Валерия Леонтьева уйти со сцены. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

«Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно», — поделился эксперт.

Собеседник издания также выразил уверенность в том, что Леонтьев найдет, чем ему заняться, и порассуждал о возрастных ограничениях для разных исполнителей.

По его мнению, возраст для музыкантов важен, так как в отличие от актеров, которые могут играть разных персонажей, певцам непозволительно выступать в плохом состоянии или сильно уставшими. При этом, подчеркнул Соседов, в течение последнего десятилетия в отечественном шоу-бизнесе мы «видим ужасные примеры» этого.

Ранее Леонтьев объявил об уходе со сцены. Певец заявил, что жанр, на который он положил полвека, не терпит дряхлости. Концертный директор певца Борис Чигирев сообщил, что музыкант после ухода со сцены планирует отдыхать и путешествовать.