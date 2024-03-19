Китай посоветовал США не вмешиваться в спор с Филиппинами

МИД КНР заявил, что США не имеют права вмешиваться в спор в Южно-Китайском море

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Линь Цзянь заявил, что США не имеют права вмешиваться в спор между КНР и Филиппинами в Южно-Китайском море. Об этом информирует агентство AFP.

«Соединенные Штаты не являются стороной спора в Южно-Китайском море и не имеют права вмешиваться в морские вопросы, существующие между Китаем и Филиппинами», — отметила Цзянь.

В январе сообщалось, что Филиппины решили расширить военное сотрудничество с США из-за «агрессивного» поведения Китая. Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро уточнил, что Манила хочет более прочного партнерства с США, чтобы улучшить связи с такими странами, как Австралия, Япония, Великобритания и Канада, на фоне китайского доминирования в регионе.

Представлявшая ранее интересы китайского МИД Мао Нин обратилась к Филиппинам с просьбой не нарушать территориальный суверенитет Китая и прекратить провокации в регионе Южно-Китайского моря.

