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17:45, 18 марта 2024Экономика

Заявление об отказе от контракта назвали началом торга Украины с «Газпромом»

Аналитик Демидов усомнился, что Украина откажется от контракта с «Газпромом»

Фото: РИА Новости

Заявление министерства энергетики Украины об отказе продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря, скорее всего, является началом торга, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» аналитик усомнился в том, что поставки действительно будет решено приостановить, а также описал возможные последствия отказа.

«От себя скажу так, что заявление Минэнерго Украины — это, скорее всего, начало торга перед той сложной ситуацией, в которой Украина будет в этом году. Поэтому я считаю, что Украина не перестанет быть страной-транзитером и в 2025 году и газ также будет идти в Европу», — высказался Демидов.

Он рассказал, что Россия поставляет до 15 миллиардов кубических метров газа в год через Украину. При этом основными потребителями российского ресурса являются страны Восточной Европы, в основном Словакия, Чехия и Австрия.

«Сможет ли Россия куда-то перенаправить газ? Не вижу пока такой возможности, потому что нужно понимать, что этот газ может идти только на Запад. "Турецкий поток" работает на 100 процентов мощности, "Голубой поток" также, а остальные трубы у нас пока не работают. Поэтому я думаю, что этот газ, скорее всего, пойдет на внутренние нужды», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Ранее о том, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря текущего года, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Он отметил, что Украина работает над усилением своей энергетической безопасности и независимости, в частности, наращивая внутреннюю добычу газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа Украины продлевать контракт с РФ на транзит газа в Европу изменятся все логистические цепочки. Он добавил, что тогда возникнет вопрос, как этот газ будет попадать в европейские страны, указав, что альтернативные маршруты сейчас в основном заблокированы.

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