Корвет «Бойкий» «уничтожил» подлодку на учениях

Корвет БФ «Бойкий» условно уничтожил подлодку на учениях

Многоцелевой корвет «Бойкий» Балтийского флота (БФ) условно уничтожил подводную лодку комплексом противолодочного вооружения на учениях. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«В морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота экипаж корвета "Бойкий" на первом этапе учения отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что слежение за подлодкой выполняли с использованием современной гидроакустической станции корабля. Обнаруженную «субмарину» условно уничтожили торпедным вооружением.

Также экипаж корвета выполнил практические стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, которые обозначали средствами имитации. После завершения стрельб экипаж отработал действия по нанесению удара ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков.

Корвет «Бойкий» проекта 20380 ввели в эксплуатацию в 2013 году. Корабль получил одну артиллерийскую установку А-190 и две установки АК-630М. Основой противокорабельного вооружения корвета стал комплекс «Уран» с ракетами Х-35У.

В октябре 2023 года источники «Известий» сообщили, что корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» получат крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — «Оникс».