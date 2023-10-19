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15:11, 19 октября 2023Наука и техника

Российские «Стерегущие» получат ракеты «Калибр»

«Известия»: российские корветы проекта 20380 получат крылатые ракеты «Калибр»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российские многоцелевые корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» получат крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — «Оникс». В Минобороны России приняли решение об увеличении боевых возможностей кораблей на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что сейчас прорабатывают несколько вариантов размещения нового вооружения. В одном из них ракеты могут быть размещены вместо комплексов Х-35 «Уран» в средней части корпуса корабля. Другой вариант предполагает замену контейнеров зенитных ракет на универсальные корабельные стрельбовые комплексы УКСК-М.

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По словам источников издания, опыт СВО показал, что надводные корабли являются важным средством поражения наземных целей, поэтому им необходимо максимальное количество универсальных ракет.

«На корветы проекта 20380 изначально ставились противокорабельные ракеты "Уран". Это хорошие ракеты, они используются и в специальной военной операции для стрельбы по береговым объектам. Их дальность более 300 километров. В то же время "Калибр" себя зарекомендовал еще лучше. Дальность больше, точность получше. И вполне здравая мысль при модернизации приспособить такие ракеты для этих кораблей», — сказал военный историк Дмитрий Болтенков.

Корабли проекта 20380 оснащены двумя пусковыми установками, вмещающими восемь противокорабельных ракет Х-35У. Также в арсенал кораблей входит зенитный ракетный комплекс «Редут», ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик-М» и артиллерийские установки.

Ранее в октябре источники «Известий» сообщили, что в арсенал кораблей Военно-морского флота России вошли новые ракеты для зенитных систем, которые смогут поражать надводные и наземные цели.

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    Даниил Иринин
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