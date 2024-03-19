Корвет «Гремящий» отработал борьбу с безэкипажными катерами

Корвет «Гремящий» в рамках учений отработал борьбу с безэкипажными катерами

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) России в рамках учений, прошедших в Японском море, отработал борьбу с безэкипажными катерами. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает ТАСС.

По замыслу учений корвет обнаружил группу движущихся на него безэкипажных катеров противника. Находящиеся в боевой готовности члены экипажа корвета отработали алгоритм действий, предусматривающий распределение целей и ведение огня по заданным секторам.

Ранее ТОФ сообщил, что корвет «Гремящий» и противолодочный самолет Ту-142М3 провели учения по радиоэлектронной борьбе в Японском море.