Полковник назвал особенности приводящего ВСУ в ужас российского оружия

Полковник Матвийчук: российские авиабомбы могут атаковать самые защищенные цели

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал особенности российских авиационных бомб, которые по словам отставного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Кривоноса, приводят украинских военных в ужас. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что российские авиабомбы могут атаковать даже самые защищенные типы целей.

Ранее отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос рассказал, что Украинские военные приходят в ужас от ударов российских войск с помощью управляемых авиационных бомб. Он отметил, что российские бойцы также активно применяют артиллерию и постоянно наносят мощные удары по противнику. По словам Кривоноса, на фоне этого некоторые украинские военные начинают испытывать проблемы с психическим здоровьем. Наличие у российских сил огромных военных ресурсов, которые они успешно используют на фронте, является самым страшным для ВСУ, заключил он.

«Наши авиационные бомбы снабжены специальными мобильными устройствами, такими как управляемый мобильный модуль, который позволяет бомбе планировать. (...) Мы начали очень широко применять вакуумные бомбы, термобарические бомбы, имеющие сильнейшую ударную волну и приносящие критические потери», — объяснил Матвийчук страх украинских военных перед этим типом оружия.

Он также рассказал, какие виды целей авиабомбы могут атаковать наиболее эффективно. «По целям заглубленным, фортификационно усиленным, по целям, недоступным для прямой видимости и попадания обычными снарядами», — уточнил Матвийчук.

В марте Россия начала применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. Как отметили корреспонденты телеканала CNN Тим Листер и Фредерик Плейтген, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на линии фронта.