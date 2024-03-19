В Курске рассказали о временных перебоях с электроснабжением

Губернатор Старовойт: в Курске наблюдаются временные перебои с электроснабжением

В Курске наблюдаются временные перебои с электроснабжением, об этом в Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, на месте работают ремонтные бригады. «В Курске временные перебои с электроснабжением. Службы приступают к ликвидации последствий», — уточнил глава региона.

Он добавил, что приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов нельзя, они могут нанести вред.

Ранее военные пресекли очередную попытку Украины атаковать территорию России с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». «Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации» была пресечена в районе 18 марта 08:30 по Москве.